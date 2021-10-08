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"Yırtıcı hayvanlar parçalasın" diye bırakılan kedilere köylüler sahip çıktı

Bursa’da yırtıcı hayvanlar parçalasın diye dağ köyüne bırakılan kedilere köylüler sahip çıktı.

Haberde İnsan 08.10.2021, 09:37
"Yırtıcı hayvanlar parçalasın" diye bırakılan kedilere köylüler sahip çıktı

Bursa’da yırtıcı hayvanlar parçalasın diye dağ köyüne bırakılan kedilere köylüler sahip çıktı.

Keles ilçesine bağlı bin 200 rakımlı Sorgun köyüne kim tarafından bırakıldığı bilenmeyen çok sayıda kedi terk edildi. Dağlık bölgede bulunan köyün ormanlarında çok sayıda yırtıcı hayvan bulunuyor. Ormandaki yırtıcı hayvanlardan kaçan kediler köye sığındı. Köye gelen çok sayıda kediye köylüler sahip çıktı. Köydeki her aile evlerinin önüne gelen kedileri besleyiyor. Köydeki her evin önünde çok sayıda kedi bulunuyor.

Köylerine bırakılan kedilere sahip çıktıklarını ifade eden köylüler, "Kimin tarafından bırakıldığını bilmediğimiz çok sayıda kedi köyümüze geldi. Biz de köylüler olarak kedileri ölüme terk etmedik. Onlara sahip çıktık. Köydeki her hane evlerinin önündeki kedileri besliyor. Bir ablamız 25 kediyi her gün besliyor. Bu kedileri muhtemelen ormana yırtıcı hayvanlar parçalasın diye bırakmışlar. Biz de zavallı hayvanlara sahip çıktık" dediler.

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