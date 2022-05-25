Yılmaz Tunç kimdir?

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamlamıştır. Serbest avukatlık, İstanbul Barosu CMK servisi çalışanlığı, Pendik Belediye Meclis Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı, Sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri, 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Bartın Milletvekili seçildi. TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yapmıştır. 2020-2022 yılları arasında Adalet Komisyonu Başkanı olmuştur. Halen AK Parti grup başkanvekilidir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Adalet Komisyonu Sözcüsü olarak görev aldı.