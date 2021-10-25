banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Ali Koç'tan kritik açıklama!
Ali Koç'tan kritik açıklama!
Halkbank: 2 puanlık indirim söz konusu değil
Halkbank: 2 puanlık indirim söz konusu değil
Derbiye saatler kaldı! Beşiktaş-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Derbiye saatler kaldı! Beşiktaş-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
İşte en güncel otomobil fiyatları
İşte en güncel otomobil fiyatları

Yıllardır imece usulü ile salça yapılıyor

Bilecik’te uzun yıllardır bir gelenek olan kışlık salça yapımında sona yaklaştı. Selçik Köyünde yaşayanlar imece usulü önce domateslerini tarladan topluyor, ardından organik salça yapıyor.

Haberde İnsan 25.10.2021, 10:38 25.10.2021, 11:16
Yıllardır imece usulü ile salça yapılıyor

Bilecik’te uzun yıllardır bir gelenek olan kışlık salça yapımında sona yaklaştı. Selçik Köyünde yaşayanlar imece usulü önce domateslerini tarladan topluyor, ardından organik salça yapıyor.

Bilecik’te ev hanımlarını mevsiminde alınan domatesler ile kış ayları için yemeklerinde kullanmak ve kahvaltılık olarak da tüketmek için domates salçası yapma telaş sona yaklaştı. Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyen vatandaşlar eski gelenekleri devam ettiriyor. Ev yapımı olarak bilinen domates salçası organik olması nedeniyle Bilecik’te mutfakların vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer alıyor. Selçik Köyünde yaşayan bayanlar imece usulü önce domateslerini tarladan topluyor, ardından organik salça yapıyor. Tarladan hep birlikte toplanan domatesler temizlenip kesildikten sonra odun ateşinde uzun kaynatılıp makineden geçirilip tekrar kaynatılarak salça haline getiriliyor.

"Salça yapmak herkese çok kolay geliyor, ama maalesef gerçekten çok zor oluyor"

Selçik Köyünde tarlasından topladığı domateslerle salça yapan Ana Arnaut, sabahın ilk ışıkları salça yapmak için hazırlandıkları gece yarısına kadar da işlemin sürdüğünü belirtti. Arnaut, "Bildiğiniz gibi salça yapmak herkese çok kolay geliyor ama maalesef gerçekten çok zor oluyor. Kaç tane aşamadan geçiyor. İlk önce gidiyoruz tarladan mahsulümüzü topluyoruz. Domatesimizi topluyoruz, biberimizi topluyoruz. Eve getiriyoruz. Sonra yıkama işlemi başlıyor. Temizleme işlemi, doğrama işlemi, sonra kazana atıyoruz. Gördüğünüz gibi İbrahim ağabeyimiz de karıştırıyor. Salçanın sürekli karıştırılması lazım, yapışmaması için. Fikriye ablamızda, Kezban ablamızda kesiyor domatesleri, ben de biberleri yıkıyorum. İyi yapmaya çalışıyoruz salçayı. Domateslerin hepsini iki üç kere yıkıyoruz. Biberleri de aynı şekilde. Doğruyoruz, kazana koyuyoruz. Domatesi kaynatıyoruz. Lezzetli olsun diye uğraşıyoruz. Tam kıvamına geldi iki saat kaynattık. Geçireceğiz onu geçirdikten sonra 5 saat kaynatmamız lazım. Sürekli karıştıracağı, sürekli karıştırmazsak dibi yapışır. Bu iş tam bir ekip işi. Köyde eş dost bizler yaparken yardıma geliyor, sonra da bizler onlara yardım ediyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2