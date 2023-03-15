Yıllardır apartman sakinlerinin başına bela olmuştu, sonunda kaldırıldı

Rize’nin Çayeli ilçesinde uzun yıllardır kaldırılması için yoğun çaba gösterilen iki apartman arasındaki yüksek gerilim hattı direği yapılan çalışma ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

İlçenin Eskipazar Mahallesi’nde iki bina arasında bulunan ve 40 metre yüksekliğinde olan yüksek gerilim hattı direğinin yıllardır apartman ve mahalle sakinleri kaldırılması için başvurmadıkları yer kalmamıştı. Hem mahalledeki çocuklar hem de apartman sakinleri için tehlike oluşturan gerilim hattı direği zaman zaman yıldırım düşmesi vakalarına da sahne olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Acele Kamulaştırma kararı alınarak kaldırılması kararı alınmasının ardından gerilim hattı direği vinç yardımıyla mahalleden kaldırıldı.

“Sanki bu direk 2 binanın yangın merdiveni gibi duruyordu”

Eskipazar Mahallesi Muhtarı Muhammet Köse mahallenin tedirgin eden direğinin sonunda kaldırıldığını belirterek, “Buradan çocuklar olsun, halk olsun, mahalle sakinleri bundan çok rahatsızdı. Bir nevi adres tarif yeri gibiydi ama tabi burada tehlike arz ediyordu. Bundan yaklaşık 2 yıl önce bir elektrik akımıyla beraber binalara ve araçlara zarar vermişti. Zaten ondan sonra çalışmalar hız kazandı. Gerçekten çok iyi bir neticeye vardık ve sonunda başardık. Bu burada hem bir kirlilik hem de bir tedirginlik oluşturuyordu. Kimsenin burada rahat bir oturum sağladığı yoktu. Bu direk yaklaşık 25-30 yıldır burada. Direkten sonra zaten binalar kuruldu. Tabi o yapılan çalışmay bilmiyoruz. Yetkililer sonuçta burada olamayacağına karar verdi. Gereken çalışma yapıldı. Çocuklarımız burada oyun oynayamıyordu. Direkten yukarıya tırmansalar düşme tehlikesi var. Mahalle sakinleri olsun bırakmıyorduk ama sonuçta bir tehlike arz ediyordu. Sanki bu direk 2 binanın yangın merdiveni gibi duruyordu. Çocuklar oyunlar oynayamıyordu. Rahatlıkla evlerine girip çıkamıyorlardı. Hırsız geldiğinde 2 binaya da rahatlıkla ulaşabiliyordu. Alınan karar çok iyi bir karardır” şeklinde konuştu.

“Burası artık bize kaldı”

Mahalle sakinlerinden Fatih Öztürk ise direğin evlere yakın olmasından ötürü hırsızlık girişimlerinde de bulunulduğunu ifade ederek, “Mahalle muhtarımız çok emek verdi. Bizde bir mahalle sakini olarak burada çocuklarımız veya bizler buradan gelip geçiyoruz. Yağmurlu havalarda direğin tepesinden elektrik akımı geliyordu ve tehlike arz ediyordu. Şimdi elektrik kaçağı gibi şeyler olur diye evlere giremiyor. En önemlisi bir iki kere 1. katta hırsızlık girişimi olmuştu. Bundan dolayı böyle söylemler oldu. Muhtarımızdan rica ettik, sonunda zoru başardı. Burası artık bize kaldı. Hem çirkin görüntü gitti. Bu vesileyle herkes rahata kavuşmuş oldu” ifadelerini kullandı.