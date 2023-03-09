Yıllarca müşterilerinin vesikalıklarını topladı

Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi’nde 47 yıldır ayakkabıcı tamirciliği yapan Halit Peker, 20 yıldır müşterilerinin vesikalık fotoğraflarını biriktiyor. Albümünde 3 bin vesikalık fotoğrafa ulaşan Halit Peker, "Ölen yakınlarının fotoğraflarını kaybedenler gelip benden istiyor" dedi.

Sivrihisar ilçesinde 47 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Halit Peker’in ilginç fotoğraf biriktirme hobisi dikkat çekiyor. İlçenin en köklü esnaflarından olan Peker, müşterilerinin vesikalık fotoğraflarını rica ederek 20 yıldır biriktiriyor. Yaklaşık 3 bin vesikalık fotoğrafa albümünde yer veren tecrübeli esnaf, bu hobisini devam ettirmekte kararlı. Ayakkabı tamircisi vatandaşların yanı sıra ilçede görev yapmış savcı, ilçe emniyet müdürü ve polis memuru gibi devlet görevlilerinin fotoğraflarını da arşivinde bulunduruyor. Fotoğrafların sahiplerinin isimlerine göre albümüne rehber düzenleyen Peker, yakınlarının fotoğraflarını kaybeden vatandaşlara da yardımcı oluyor. Kendilerinde dahi olamayan yakınlarının fotoğraflarını ayakkabıcı Halit Peker’den isteyen vatandaşlar, bir kopyasını yaptırdıktan sonra orijinalini yine Peker’e teslim ediyor.

“Albümde 3 bin adet fotoğraf bulunmakta”

İlginç tutkusu hakkında konuşan Halit Peker, yaklaşık 20 yıldır bu koleksiyonu biriktirdiğini aktardı. Bazı önemli devlet görevlilerinin de arşivinde yer aldığını belirten Peker, “Buraya gelen, müşterilerde, memur arkadaşlardan, öğretmen arkadaşlardan fotoğraflarını rica ediyorum onlarda veriyor sağ olsunlar. Yaklaşık 20 yıldır biriktiriyorum bu albümdeki fotoğrafları, böyle bir hobim var. Burada milletvekilinden, öğretmene kadar bütün dairelerde, emniyet müdürlüğünde çalışmış arkadaşların fotoğrafları mevcut. Şu anda elimde görmüş olduğunuz albümde 3 bin adet fotoğraf bulunmakta. Vefat edenlerin altına ‘rahmetli oldu’ yazıyorum ”dedi.

“Yakınlarının fotoğraflarını bulamayan ve bizden isteyenler oluyor”

Yakınlarının fotoğraflarını kaybeden vatandaşların ayakkabıcı dükkânına gelerek fotoğraf sorduğunun altını çizen Peker, fotoğrafı bulunan kişilere fotoğrafı kopyalatmak için verdiğini ve orijinalini tekrar geri aldığını belirtti. Konuyla ilgili Halit Peke şöyle konuştu;

“Arada sırda yakınlarının fotoğraflarını bulamayan ve bizden isteyenler oluyor, onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mesela babası vefat eden birsi bana geliyor fotoğrafın orijinalini alıp çoğaltırıp geri getiriyor bana. Önceden önümde bulunan masaya dizmiştim. Sonra masa almadı böyle bir albüm yaptım. Albüm fotoğrafları almadığında sayfa ilave ediyorum. Bir de sayfalardaki isimleri rahatça bulabilmek için ufak bir rehber de hazırladım. Buradan istediğim ismi rahatça bulabiliyorum.”