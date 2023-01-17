Yıllarca emek verip aldıkları diplomaları tramvaylarda unuttular

Samsun’da raylı sistem araçlarında geçen yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da birçok eşya unutuldu. Unutulan eşyalar arasında binlerce liralık cep telefonları, kredi kartları, öğrencilerin yıllarca emek vererek aldığı üniversite ve lise diplomaları ile çok sayıda farklı eşya yer aldı.

Her gün binlerce insanın kullandığı Samsun raylı sisteminde unutulan eşyalar Samsun Büyükşehir Belediyesi Hafif Raylı Sistem İşletmesi(SAMULAŞ) Genel Müdürlüğü’ne ait kayıp eşya bölümünde muhafaza ediliyor. 29 tramvayın aktif olarak hizmet verdiği Samsun’da 2022 yılında unutulan kimlik kartından cüzdana, cep telefonundan kıyafet kadar unutulan bin 307 eşya görevliler tarafından saklandı.

Unutulan eşyalar

Birçok öğrenci yurt dışı veya yurt içindeki okullardan aldığı diplomaları tramvayda unuttu. Unutulanlar arasında ise 285 adet ile kredi kartı, 195 adet ile para, 134 adet ile kimlik kartı, 122 adet ile öğrenci kartı, 275 adet ile cüzdan ve çanta, 25 adet sürücü belgesi, 7 adet kol saati, 73 adet cep telefonu, 4 adet tablet, 1 adet laptop, 32 tane çeşitli kartlar ile 154 adet çeşitli diğer eşyalar yer aldı.

En çok kredi kartı unutuldu

SAMULAŞ İşletmeler Direktörü Fatih Arlı, kayıp eşyalar hakkında bilgi verdi. Arlı, “2022 yılında şirketimizde kayıp ve buluntu eşyalarla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda vatandaşlarımız 285 adet ile en çok kredi kartı unuttuğunu görüyoruz. Daha sonrasında ise cüzdan ve çanta en çok unutulan eşyalar arasında yer aldı. 200 tane cüzdan ve çanta vatandaşlarımıza iade edildi. 73 tane cep telefonu unutuldu. Bu telefonların 70 tanesi vatandaşlarımıza teslim edildi. Bin 307 adet unutulan eşyanın 401 tanesini vatandaşlarımızdan gelen geri bildirim üzerine teslim ettik. Eşyaların istiflemesi bittikten sonra bağış yapılacak. Kişisel eşyalar arasında en çok öğrenci diplomaları var. Motor kaskı var. Kıyafetlerde unutulan eşyalar arasında yer alıyor. Teknolojik eşyalar arasında ise tabletler, telefonlar ve kol saatleri en çok unutulanlar arasında yer alıyor. Unutulan eşyalarda, 1 yıl içerisinde herhangi bir sahibi çıkmayan ürünlerin istiflenmesi yapıldıktan sonra sahipleri çıkmadığı için hayır kurumlarına veriyoruz. Bağışlamadan önce bu eşyaları 1 boyunca kendi depomuzda muhafaza ediyoruz” dedi.