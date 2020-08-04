Yıllar sonra memleketine dönen vatandaş, köyün etrafını Türk bayrakları ile donattı

Yıllarca çalıştığı İstanbul’dan memleketi Batman’ın Sason ilçesine dönen Lezgin Barış, köyün etrafını Türk bayrakları ile donattı.

Korona virüs salgını nedeniyle İstanbul’daki işine ara vermek zorunda kalan 4 çocuk babası Lezgin Barış, ailesiyle birlikte Sason ilçesine bağlı Sarıyayla köyüne yerleşti. Yıllar sonra köyüne dönen Barış, Türk bayrağı sevgisini yaşattı. Bugüne kadar köyün çeşitli yerlerine 3 Türk bayrağı diken Barış, amacının köyde daha çok bayrak dikmek olduğunu söyledi. Barış, "Elimden geldiğince bayrak dikmeye devam edeceğim. Rabbim bizi vatansız, ezansız bırakmasın" dedi.