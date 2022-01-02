banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!
TOGG’da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor
TOGG’da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
2022 yılının trafik cezaları belli oldu...
2022 yılının trafik cezaları belli oldu...

Yıllar sonra eğitimlerini tamamladılar: Biri 71, diğeri 67 yaşında lise diploması aldı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da okumanın yaşı olmadığının en güzel örneklerinden biri daha sergilendi. İlkadım Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki açık lise programına kayıt olan 71 yaşındaki Mevlüt Oral ve 67 yaşındaki Hamide Buyar girdikleri sınavlarda başarı göstererek lise diploması aldı.

Haberde İnsan 02.01.2022, 13:25
Yıllar sonra eğitimlerini tamamladılar: Biri 71, diğeri 67 yaşında lise diploması aldı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da okumanın yaşı olmadığının en güzel örneklerinden biri daha sergilendi. İlkadım Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki açık lise programına kayıt olan 71 yaşındaki Mevlüt Oral ve 67 yaşındaki Hamide Buyar girdikleri sınavlarda başarı göstererek lise diploması aldı.

Samsun Emlakçılar Odası Başkanı 71 yaşındaki Mevlüt Oral ve 67 yaşındaki Hamide Uyar İlkadım Halk Merkezi bünyesinde açılan açık lise programında girdikleri sınavlarda başarı göstererek lise diploması aldı. Üniversite okumak isteyen yetişkin vatandaşlar gençlere örnek olmak istiyor.

"Her genç kardeşimize okumayı tavsiye ediyorum"

Üniversiteye hazırlandığını ifade eden 71 yaşındaki Mevlüt Oral, “Ben kendim için bu diplomayı almadım. Gençlere bakıyorum, soruyorum eğitimin ne tahsilin ne? İlkokulu bitiriyor, ortaokula dahi gitmeyen gençler var. Diyorum ki en azından açık öğretimi bitirin. Lise mezunu olma zorunluluğu olduğunu düşünün. Ben Emlakçılar Oda Başkanıyım. Genellikle benim sloganım vardır. Yaşım 18, duygularım 30, doğum tarihim 1950, yani 71 yaşındayım. Kısmet olursa üniversiteye hazırlanıyorum yani bu da bir örnek olsun. Yazacağım bölümde belli kazanabilirsem emlak bölümü okumak istiyorum. Bunu bütün gençlere öneriyorum. Çünkü bizim mesleğimiz artık diplomalı bir meslek haline gelecektir. Gençlere bir örnek oluruz. Benim çok sevdiğim bir bacım 62 yaşında tıp kazandı ve 70 yaşında tıp bitirdi. Okumanın eğitimin yaşı yoktur. Her genç kardeşlerimize tavsiye ediyorum. En azından liseyi bitirsinler" dedi.

"Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz"

Diplomayı alma sürecinden bahseden 67 yaşındaki Hamide Buyar ise "Samsun çocuğu olarak, Samsun’da doğdum, yurtdışın da yaşlandım ve Samsun’a döndüm. Bu bende hep ukde kalan bir durumdu. Çocuklarımı okuttum ama bende ki olanı çocuklarımda tamamladım zannettim ama maalesef ve meğer bende kalmış bu. Kendi kendime karar verdim ne yapabilirim diye. Hayata çok tutunan birisiyimdir. Halk eğitimin yapmış olduğu açık öğretim lisesi kayıtlarını duydum. Aslında 2015 yılında başlayacaktım fakat nasip olmadı. Torun derken bana ancak sıra geldi ve geldim kayıt oldum. Benim burada kayıt olmamda ki arkadaşlarımın da çok desteği oldu. Ben okulu bıraktıktan sonra bir baktım ki neler olmamış ve ben baya bir şok oldum. Daha sonra dedim ki hayır azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz ve dedim ki bu yola koyulacağım. Geldim çocuklara sordum. Neler yapıyorsunuz çocuklar, ne yapmam gerekiyor, neler beni bekliyor. Onlar da dediler ki hiçbir şey yok sadece kayıt olacaksın kitabı alacaksın, eve gidip çalışacaksın. Ondan sonra sınavlara hazırlanacaksın. Tabi ki ben çok büyük bir telaş yaptım. İnterneti biliyoruz ama nasıl girilir, nasıl edilir ben baya araştırdım. Bir ara dönüş yapacaktım, hayır ben bunu başaramam diye. Sonra nasıl başaramam, öyle ya da böyle ben bu yolda yürüyeceğim dedim. Birinci sınav, ikinci sınav derken tabi arkadaşlara da soruyorum; nasıl yapıyorsunuz bunu diye, arada gelip çocuklara da çile çektirdim tabi ki. Sonra baktım hakikatten çok neşeli bir şey. Ben açık öğretime başladım. Liseyi bitireceğim deyince arkadaşlar ‘bu yaştan sonra ne olur sana’ dediler. Neler olmaz ki dedim. Ben hatta ve hatta çok espri olarak söyleyeceğim belki cumhurbaşkanı adayı da olabilirim. Hayata çok bakan birisiyim. Belki ben yaşımdan dolayı sen ne yaparsın diyebilirler. Tasarım mı, çünkü ben terzilikte yapıyorum. Senaristlik mi, çünkü hayat tecrübem çok var. Çok güzel senaryo yazabilirim. Sonra dedim ekonomi ya da siyaset. İlk önce kaydımı yaptıracağım daha sonra da üniversite imtihanlarına hazırlanacağım" diye konuştu.

Liseyi bitiren Mevlüt Oral ve Hamide Buyar’a diplomalarını İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya’nın takdim etti.

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 19 28
9. Espanyol 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Athletic Bilbao 19 24
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8