Yılın oyuncusu ödülünü kazanan Salih Bademci kimdir?

Özge Özpirinçci ile başrolü paylaştığı dizi İlk ve Son ile yeniden gündem olan ve oyunculuğu ile tam not alan Salih Bademci'nin özel hayatı merak konusu oldu. 37 yaşında olan Salih Bademci bir kız çocuk babası. 2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan İmer Özgün ile evlenen Salih Bademci aslen İzmirli. Peki Salih Bademci'nin eşi kimdir, Salih Bademci hangi dizilerde rol aldı?

Salih Bademci, 15 Ağustos 1984 tarihinde İzmir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun oldu. 2007 yılında Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı Muzaffer karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Daha sonra Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile oyunculuk kariyerinde önemli bir yükseliş yaşamış; Faith, Zeytin Tepesi, Ulan İstanbul ve son olarak Kiralık Aşk dizisinde rol almıştır. 2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan İmer Özgün ile evlenen Salih Bademci, Star Tv'de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Fikret karakterini canlandırmaktadır. Salih Bademci 1.79 metre boyunda, 74 kilo ve Aslan burcudur.