Yıldırımlılara nefes aldıracak meydan

Yıldırım Belediyesi, Hacıseyfettin Mahallesi’ne yeni bir meydan kazandırmaya hazırlanıyor.

Hacıseyfettin Mahallesi İncirli Meydanı projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ederken, 610 metrekarelik meydanda yeşil alan, dinlenme alanları ve oturma bankları yer alacak. Doğal malzemeler kullanılarak modern çizgilerin zeminle buluşturulacağı meydan, ağaçlandırma çalışmalarıyla birlikte Yıldırımlıların nefes alabileceği bir sosyal hayat alanı olacak.

İncirli Meydan projesinin Yıldırım’a yeni bir soluk kazandıracağını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Meydanlar şehirlerin ruhunu yansıtan önemli ve özel mekânlardır. Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizin doğal ve tarihî dokusuna uygun bir projeyi hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın yeni buluşma noktası olacak Hacıseyfettin Mahallesi İncirli Meydanı projesini sür’atle tamamlayarak, hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız” dedi.