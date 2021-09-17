banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!
Aylık 750 bin TL alacak!
Aylık 750 bin TL alacak!

Yıldırımlılara nefes aldıracak meydan

Yıldırım Belediyesi, Hacıseyfettin Mahallesi’ne yeni bir meydan kazandırmaya hazırlanıyor.

Haberde İnsan 17.09.2021, 14:18
Yıldırımlılara nefes aldıracak meydan

Yıldırım Belediyesi, Hacıseyfettin Mahallesi’ne yeni bir meydan kazandırmaya hazırlanıyor.

Hacıseyfettin Mahallesi İncirli Meydanı projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ederken, 610 metrekarelik meydanda yeşil alan, dinlenme alanları ve oturma bankları yer alacak. Doğal malzemeler kullanılarak modern çizgilerin zeminle buluşturulacağı meydan, ağaçlandırma çalışmalarıyla birlikte Yıldırımlıların nefes alabileceği bir sosyal hayat alanı olacak.

İncirli Meydan projesinin Yıldırım’a yeni bir soluk kazandıracağını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Meydanlar şehirlerin ruhunu yansıtan önemli ve özel mekânlardır. Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizin doğal ve tarihî dokusuna uygun bir projeyi hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın yeni buluşma noktası olacak Hacıseyfettin Mahallesi İncirli Meydanı projesini sür’atle tamamlayarak, hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0