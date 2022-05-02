Yıldırım’ın en özel zabıtasına başkan Yılmaz’dan bayram ziyareti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ramazan Bayramı münasebetiyle Piremir Mahallesi’nde oturan Yıldırım’ın özel vatandaşlarından Önder Özkaya’nın evini ziyaret etti. Hane halkının bayramını tebrik eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, zabıta hayranı olan Özkaya’ya bayram dolayısıyla zabıta üniforması hediye etti.

Yıldırım’ın yeni zabıta memuru Özkaya’yı tebrik edip görevinde başarılar dileyen Başkan Oktay Yılmaz, “İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir hayat sürmesini sağlamak için büyük gayret gösteriyoruz. Kendilerini evlerinde ziyaret ederek onlarla sohbet ediyor, özel günlerinde yanlarında bulunarak yalnız olmadıklarını gösteriyoruz. İsteklerine anında cevap vermeye çalışıyoruz. Ramazan Bayramı dolayısıyla bizleri evine davet eden Önder kardeşimizin hanesine misafir olduk, kendisi ve kıymetli ailesiyle bayramlaştık. Zabıtaları çok seven kardeşimize zabıta üniforması hediye ettik. Bundan sonra mahalle Önder’e emanet” dedi. Öte yandan mutluluğu gözlerinden okunan Önder Özkaya ve ailesi, anlamlı hediyesinden dolayı Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür etti. Başkan Yılmaz, üniformasını giyen Önder Özkaya ile hatıra karesi çektirdi.

Özkaya ailesine, 2023 yılı içerisinde insana dokunacak önemli bir hizmeti özel vatandaşların hizmetine açacaklarının müjdesini veren Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak yaptığımız hizmetlerden bizim için en önemlisi, özel çocuklarımız ve kardeşlerimiz için yaptığımız çalışmalar. Özel durumu bulunan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak ve onları sosyal yaşamın içinde tutacak projelere öncelik veriyoruz. Bursa’ya değer katacak Engelsiz Yaşam Okulumuz açıldığında bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak” dedi.