Yıldırım’da ulaşımın konforu artıyor

Yıldırım Belediyesi, trafik yoğunluğunu azaltmak için yol yapım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi’nin yürüttüğü alt ve üst yapı çalışmaları artarak devam ediyor. İlçenin trafik yükünü azaltarak ulaşım konforunu arttırmak adına Yıldırım Belediyesi, 2019 yılında 19 bin 551 metrekare, 2020’de 9 bin 846 metrekare yeni ulaşım aksı ilçeye kazandırırken, 2021’in ilk 10 ayında da 19 bin 108 metrekarelik yeni yol açtı. Bir taraftan yeni yolları ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi diğer taraftan da yıpranan, bozulan yolların bakımını da aralıksız gerçekleştiriyor. Öte yandan Yıldırım Belediyesi, 2021 yılında yol yenileme ve bakım çalışmalarında 23 bin 345 ton asfalt kullandı.

Artan nüfus yoğunluğu ile birlikte ulaşımın şehirlerin öncelikli sorunlarından birisi haline geldiğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehirlerimiz yıllarca plansız bir şekilde büyüdü. Bu durum bir dizi sorunu beraberinde getirirken trafik yoğunluğu şehirlerimizin başlıca problemi haline geldi. Özellikle bizim gibi yüz ölçümü kısmen küçük ancak nüfus yoğunluğu çok fazla olan şehirlerde bu problemi çözmek daha zor oluyor ve zaman alıyor. Çünkü ilçemize yeni ulaşım aksları kazandırmak için çoğunlukla mevcut yapıları yıkmak ve kamulaştırma yapmak zorunda kalıyoruz” dedi.

“Alternatif güzergâhlar oluşturuyoruz”

Yıldırım’ın trafik yoğunluğunu azaltmak için ilçeye yatay ve dikey alternatif ulaşım arterleri kazandıracaklarını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Ankara Yolu Caddesi’ne alternatif oluşturan Erdoğan Caddesi’ni ve 2. Cadde’yi, Türkmenbaşı Caddesi üzerinden Esenevler Kavşağı’na bağlayarak, Ankara Yolu ve Polis Okulu Kavşağı’ndaki yoğunluğu azaltacağız. Yine çalışmalarını sürdürdüğümüz Yunus Emre Bulvarı’nı Özdilek Caddesi’ne bağlayacak 35 metrelik yol tamamlandığında önemli bir alternatif olacak” ifadelerini kullandı.