Yıldırım’da su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Yıldırım ilçesinin Samanlı Mahallesi, İsmetiye Caddesi, Kumlukalan Yolu Sokak ve civarında 12.02.2022-13.02.2022 tarihleri arasında 10:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.