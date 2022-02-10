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Yıldırım’da su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Yıldırım ilçesinin Samanlı Mahallesi, İsmetiye Caddesi, Kumlukalan Yolu Sokak ve civarında 12.02.2022-13.02.2022 tarihleri arasında 10:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
Haberde İnsan 10.02.2022, 16:07
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Yıldırım ilçesinin Samanlı Mahallesi, İsmetiye Caddesi, Kumlukalan Yolu Sokak ve civarında 12.02.2022-13.02.2022 tarihleri arasında 10:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.