Yıldırım’da su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım ilçesinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1. Kınık ve 3. Elmalı Sokak ile civarında 14.12.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 10:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.