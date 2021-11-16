Yıldırım’da su kesintisi

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Karapınar Mahallesi 22. Cadde ve civarında 16.11.2021 - 30.11.2021 tarihleri ve 10.00-16.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.