Son Dakika
Bakan Soylu: “Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık, bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz”
Yıldırım’da su kesintisi
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Haberde İnsan 16.11.2021, 13:33
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Karapınar Mahallesi 22. Cadde ve civarında 16.11.2021 - 30.11.2021 tarihleri ve 10.00-16.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.