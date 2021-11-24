Yıldırım’da şiddete sıfır tolerans

Yıldırım Belediyesi, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak adına ‘Şiddete Sıfır Tolerans’ eğitim semineri düzenledi.

Yıldırım Belediyesi, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında Hümâ Hatun Kadın Girişimcilik ve Eğitim Merkezi’ndeki kadınlara ‘Şiddete Sıfır Tolerans’ semineri düzenledi. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Sosyolog Beyza Atan’ın eğitim verdiği seminerde, ‘Şiddet Türleri’, ‘Şiddetten Korunma Mekanizmaları’ ve ‘Şiddete Karşı Başvurulacak Merkezler’ Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) mobil uygulaması konuları hakkında bilgilendirmede bulundu. Atan, daha sonra kadınların sorularını cevapladı. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinin sadece kadınların sorunu olmadığını toplumun tamamının problemi olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.