Yıldırım, kendi iş modeli ile yenilikçi iletişim konusunda sektörde öncülük yapıyor

Türkiye’de bilişim sektörünün önde gelen isimlerinden Mert Yıldırım, sektörde kendi alanında birçok yeniliğe imza atarak, kendi iş modeli ile yenilikçi iletişim konusunda öncülük yapıyor.

Alışagelmiş yönetici algısından çıkarak birebir iletişim biçimi ile 10 yılı aşkın süredir hem kullanıcılarına hem de iş ortaklarına değer katan Mert Yıldırım, genç yaşına rağmen bilişim sektöründe lider bir marka olan GIGABYTE’da Türkiye Reklam ve Pazarlama Müdürü pozisyonuni sürdürüyor. Yıldırım, başarısını beyaz yakalı kimliğini kenara bırakmaya bağladığını söyledi. Yıldırım, “Sektörün ve son kullanıcıların dönemsel olarak ihtiyaçlarına göre çalışmalar yapıyorum. Ayrıca GIGABYTE markasının EMEA bölgesinde CM pozisyonunda da görev almaktayım. Başarılarımızı bazı lise ve üniversitelerden ödül alarak perçinledik. Bahçeşehir Üniversitesi Reklam ve Pazarlama Yüksek Lisans öğrencilerine de ders vererek iş hayatıma devam ediyorum” dedi.

Mert Yıldırım, yapmış olduğu çalışmaları birçok gazete ve televizyon programında da paylaşıyor.