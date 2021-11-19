Yıldırım ‘İncirli Meydanı’ ile nefes alacak

Yıldırım Belediyesi, İncirli Caddesi’ne yeni meydan kazandırıyor.

Hacıseyfettin Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve pazartesi günü açılışı gerçekleştirilecek olan İncirli Meydanı’nda yeşil alan, dinlenme bölümleri ve oturma bankları yer alıyor. Doğal malzemeler kullanılarak, modern çizgilerin zeminle buluştuğu meydan, Yıldırımlıların nefes alacağı bir sosyal mekân olacak. Şehirlerin refan seviyesinin sosyal donatı alanlarının çokluğu ile doğru orantılı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu yatırımların ilçenin marka değerine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Yıldırım’ın yıllardır devam eden plânsız göç neticesinde oluşan aşırı nüfus yoğunluğu ve bunun beraberinde getirdiği plânsız yapılaşmanın âdetâ şehrin gelişimine ket vurduğunu aktaran Başkan Yılmaz, “Şehirlerin değerleri, meydanlar, sosyal donatı alanları, ulaşım ağları ve yeşil alanlar ile artar. Biz de Yıldırım’ın değerini artırmak için bir taraftan yeşil alan miktarını artırırken, diğer taraftan yeni sosyal donatı alanları yapıyor, yeni ulaşım aksları açıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak vatandaşlarımız için sosyal donatı alanlarını çoğaltacağız” ifadelerini kullandı.