Yılda tonlarca ürün işlenen mahallenin yüzde 98’i geçimini bu işten sağlıyor

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Ilıcabaşı Mahallesi’ndeki romanların ellerinde hayat bulan ve bambu, hasır, kamış ve rattan gibi malzemelerden yapılan birçok ürün genellikle sahil kesimlerini güzelleştirirken, mahallede yaz sezonu öncesi hummalı çalışma sürüyor. Yılda tonlarca ürünün işlendiği ve geçiminin yüzde 98’inin bu işten kazandığı mahallede 7’den 70’e herkes siparişleri yetiştirmek için mesai yapıyor.

Koronavirüs salgını dolayı geçtiğimiz yıllarda umduğunu bulamayan Aydınlı romanlar yaz sezonu hazırlıkları için vites yükseltti. Yeni sezondan umutlu olan romanlar, yeni sezon için ellerindeki ürünleri işliyor. Romanlar genellikle sahil kesimlerini güzelleştiren ve hayatın her alanında kullanılan bambu, hasır, kamış ve rattan gibi malzemeden yapılan birçok ürün için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Geçiminin yüzde 98’inin kargı örme işinden kazanıldığı Ilıcabaşı Mahallesi’nde romanlar evlerini atölye gibi kullanıyor.

İlerleyen yaşına rağmen çocuklarına yardım ettiğini ifade eden 67 yaşındaki Güler Kurt, "Gün içerisinde kargıları temizliyorum. Akşam olunca da bağlıyoruz. 5-10 gün sonra da elimizdeki kargılar bitince götürüyorlar. Kendi işimizi yapıyoruz. 20 dakika işin başına oturuyorum bir süre sonra ara veriyorum. Oğlum için çalışıyorum. Başkanına çalışmamam bu saatten sonra. Bu işi severek yapıyoruz. Sepet, kitap rafı, pazar sepeti ve bunun gibi şeyler yapılıyor" dedi.

"Sezon açılınca mahallede kimse kalmaz"

Sezon açıldığında mahallede kimsenin kalmadığını ifade eden 68 yaşındaki Ramazan Taşçı, "Şu anda hazırlık dönemindeyiz. Sezon açıldığında mahallede kimseyi bulamazsınız. Bu mahallenin tüm geçim kaynağı bu iş. Buradaki insanların tamamına yakını buradan para kazanıyorlar. Çiçek sepetleri, bebek beşikleri gibi çeşitli ürünler yapıyoruz. Yaptığımız ürünler, Türkiye’nin her tarafına gidiyor. Genellikle İstanbul ve Antalya bölgelerine gidiyor. Sipariş üzerine çalışıyoruz, rast gele iş alamıyoruz. Bizim insanlarımız karşı tarafa karşı yalancı konumuna düşmeyi sevmez. O nedenle yapabileceği işi alır ve zamanında da teslim eder ve parasını alır" diye konuştu.

"Geçimimizi bu işten sağlıyoruz"

Yaptıkları işin zor gibi göründüğünü ama aksine eğlenceli bile sayılabileceğini kaydeden 35 yaşındaki Seçil Bay, "Yaz sezonuna hazırlık içerisindeyiz. Geçimimizi bunlarla sağlıyoruz, başka para kazanacağımız bir durumumuz yok. Bunlarla şemsiye, sepet gibi ürünler hazırlıyoruz. Bence bu iş zor değil. Bilmeyenler için elbette zor gelebilir ama bazıları için eğlenceli bile olabiliyor. Bu işi severek yapıyorum. İşlerimiz bu aralar yoğun mahallede herkes bu işle uğraşıyor" ifadelerini kullandı.

"Yoğun bir hazırlık dönemindeyiz"

Yaz sezonu için yoğun bir hazırlık döneminde olduklarını belirten 57 yaşındaki Semiha Taşçı, "Yaz sezonuna el emeği göz nuru ürünler ile hazırlık aşamasındayız. Çoluk çocuğumuzu kimseye muhtaç etmeden geçindiriyoruz çok şükür. Şu anda çok yoğun dönemimizdeyiz. Hele bu ay aşırı yoğunuz. Mahallede yoğunluğumuz 11’inci ayda başlar, 5’inci ayda biter. Başka mesleğimiz yok çok şükür işlerimiz de fazla" dedi.

38 yaşındaki Erkan Baskın da sipariş yetiştirmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Yaz sezonuna hazırlıklarımız son sürat sürüyor. Bir otelden 100 adet plaj şemsiyesi siparişi aldık, onu yetiştirmeye çalışıyoruz. Şükür ki bu aylarda yoğun oluyoruz, Nisan ayında da işlerimiz çok daha fazla oluyor" diye konuştu.

"Mahallemizin yüzde 98’i bu işle uğraşıyor"

Ilıcabaşı Mahallesi’nin tamamına yakınının bambu, hasır, kamış ve rattan gibi malzemelerden ürün ortaya çıkarttığını ve geçimlerini de bu işten kazandığını belirten Aydın Romanlar Derneği Federasyon Başkanı Abdül Aydeniz, "Mahallemizde 800 hane var ve yaklaşık 3 bin kişi yaşıyor. Mahallemizin yüzde 98’i hasırcılık ile ilgileniyor. Birkaç hane hurdacılık ve müzisyenlik ile ilgileniyor. Bunların dışında mahallemizdeki roman vatandaşlarımız bambu ve hasır işinden geçimini sağlıyor. Mahallemizin tamamında sezon hazırlıklarımız sürüyor. Bambu, hasır, kamış ve rattan gibi hammaddelerden bu ürünleri yapıyoruz. 7’den 70’e hummalı şekilde önümüzdeki yaz sezonuna hazırlık yapıyoruz. Biz buralarda sandalyeden tutun abajura kadar her türlü ürünü ortaya çıkartabiliyoruz. Çok şükür örülebilecek her ürünü ortaya çıkartıyoruz. Elimizden geldiğince müşterilerimizden gelen talepler istikametinde siparişleri yetiştirmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.