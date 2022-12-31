Yılbaşında da görevinde olan kamu personeline protokol ziyareti

Rize protokolü, yılbaşı gecesi de mesailerine devam eden kamu görevlilerini ziyaret etti.

Rize Valisi Kemal Çeber, beraberinde Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Rize İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ilk olarak Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada zabıtalarla sohbet eden heyet sonrasında İtfaiye Müdürlüğüne geçti. İtfaiye ekipleriyle bir araya gelen heyet çalışanlarla çalışma hayatlarının zorluğu hakkında konuştu. Sonrasında ise Rize merkeze bağlı Alipaşa Mahallesi’ndeki polis noktasını ziyaret ederek polis memurlarıyla bir araya gelen heyet, uygulamada durdurulan araçlardakilere kolonya ve çikolata ikram etti. Heyet buradan da İl Jandarma Komutanlığı’ndaki askerlerle buluştu. Askerlerle de kısa bir süre vakit geçiren heyet son olarak Rize Merkez Cumhuriyet Karakolunu ziyaret ederek burada ki polis memurlarının da yeni yılını kutladı.

Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, "Acısıyla, tatlısıyla bir yılı da geride bıraktık. 2022 yılında da bizler memleketimiz için, Rize’miz için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya gayret ettik. Şimdi bu tecrübeler ışığında yeni bir yıla giriyoruz. 2023’ün çok daha iyi, daha güzel, daha huzurlu ve daha başarılı geçmesini ümit ediyoruz. Bizde vatandaşlarımız huzur içerisinde yeni yıla girebilsinler diye görev başında olan arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda aynısını yaptık. Gidemediğimiz yerlere ise küçük hediyelerimizi gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.