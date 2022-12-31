Yılbaşı denetimine çıkan Vali Tutulmaz’dan sahte alkol açıklaması

Zonguldak’ta yılbaşı öncesi denetimlere çıkan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, şu ana kadar sahte alkole bağlı herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediğini açıkladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ile birlikte Kilimli ilçesinde yapımı tamamlanan İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Vali Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri karakolda görev yapan jandarma personellerinin yeni yılını kutlayarak sohbet etti.

Burada gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Vali Mustafa Tutulmaz, "Güvenlik güçlerimizi, tüm kolluk birimlerimize, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza ilimizin refahı, yüksek huzuru üst düzeyde olan asayişi olumlu olan bir şehir haline getirme gayreti içerisinde bulunan herkese teşekkür ediyorum. Yeni yılın ilimiz başta olmak üzere şehrimize, ülkemize ve dünyamıza iyilikler ve güzellikler getirmesini diliyorum. Jandarma karakolumuzu, polis karakolumuzu ziyaret ediyoruz. Daha sonra hastane ziyaretlerimiz var. Taksi durağı ziyaretimiz var. Bugüne kadar ilimizde son dönemlerde kolluk birimlerimiz çalışmaları yoğun bir şekilde yaptılar. Zaman zaman da paylaştığımız şekilde kişilere yönelik yaptırımları uyguladılar. Şu ana kadar ilimizde sahte alkolle ilgili son dönemlerde olumsuzluk yok. Her ne kadar geçen günlerde sahte alkolle ilgili kamuoyunda haber yapıldı ise de sahte alkolle bağlantısı yok. Şu ana kadar ilimizde sahte alkolle ilgili olumsuz bir durum söz konusu değil" ifadelerine yer verdi.

Denetimlerde bir araçta ön koltukta kemeri takılı olmadan seyreden bir anne ve çocuğunu fark eden Vali Tutulmaz, arka koltuğa geçmeleri konusunda uyarıda bulundu.