Yıkılması gündeme gelen Hal Camii’nde Cuma namazı yoğunluğu

Eskişehir’de yıkılmasıyla gündeme gelen Hal Camii’nde Cuma namazı yoğunluğu yaşandı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bulunan halk arasında “Sarmaşıklı Cami” olarak bilinen Hal Camii, geçtiğimiz günlerde yıkılma kararıyla gündeme gelmişti. Vakit namazlarda ibadetini bu camide gerçekleştiren cemaat ve halk ise, söz konusu yıkıma tepki göstermişti. Bugün 7’den 70’e yüzlerce Müslüman Cuma namazını kılmak için Hal Camii’ne koştu. Kalabalık, soğuk havadan dolayı cami içinde saf tutarken içeride yer bulamayanlar cami avlusunda namazlarını eda etti.