Yıkılan dükkandan kurtardıkları malzemeleriyle mobil fotoğrafçı kurdular

Adıyaman’da fotoğrafçı iki kardeş yıkılan dükkandan çıkarttıkları malzemelerle vesikalık ve biyometrik fotoğraf ihtiyacı olan vatandaşlar için fotoğraf çekip minibüste bastırıyor. Bozkurt kardeşler, vatandaşlardan ise sadece baskı maliyetinin ücretini talep ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il arasında yer alan Adıyaman’da yüzlerce vatandaşın kimlik kartı göçük altında kayboldu. Resmi işlemlerini yapabilmek için kimlik kartına ihtiyacı olan vatandaşların imdadına ise dükkanları ağır hasar gören Şenol ve Yılmaz Bozkurt kardeşler yetişti. Dükkanlarından kurtardıkları yazıcı, fotoğraf makinesi ve ışığı minibüse yerleştiren iki kardeş, Adıyaman Valiliği’nin bahçesinin duvarı önünde ihtiyacı olan vatandaşların biyometrik ve vesikalık fotoğraflarını çekiyor. Daha sonra minibüse yerleştirdikleri yazıcıdan fotoğrafları bastıran Bozkurt kardeşler, vatandaşlardan ise sadece baskı maliyetinin ücretini talep ediyor.

“Kurtarabildiğimiz malzemelerle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz”

Amaçlarının insanlara yardımcı olmak olduğunu belirten Yılmaz Bozkurt, “Dükkanımız yıkıldı, içerisinden çıkarabildimimiz malzemelerle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Kimliğini kaybeden, yurtdışına çıkmak isteyen ve çeşitli sebeplerden dolayı fotoğrafa ihtiyacı olan vatandaşların her türlü fotoğrafını çekiyoruz” dedi.

Resmi işlemlerini halledebilmek için yeni kimliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Necmettin Çalış isimli vatandaş, “Kimliğim eski olduğu için işlem yapamadım. Kimliğimi değiştirmem gerektiğini söylediler. Fotoğrafçı yoktu, burayı buldum. Fotoğraf çektirdim. Şimdi yeni kimlik kartı çıkartacağım” diye konuştu.