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Son Dakika

Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldular

Bursa’da kentsel dönüşüm çalışmaları doğrultusunda yıkılan bina yola doğru devrilince vatandaşlar faciadan kıl payı kurtuldu.

Haberde İnsan 20.10.2022, 14:12 20.10.2022, 14:17
Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldular

Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmaları doğrultusunda eski binalar yıkılmaya başladı. Güvenliği sağlanan binalardan iş makinesinin darbesiyle güvenlik şeridi içine değil de yandaki yola doğru devrilince binanın yıkımı izleyen vatandaşlar molozların altında kalmaktan kaçarak kurtuldu. Binanın yola doğru yıkım anı ve vatandaşların kaçması cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.

#haberde insan
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