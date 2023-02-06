Yıkılan 14 katlı binadaki kurtarma çalışması devam ediyor

Adana’da yıkılan 14 katlı binada arama ve kurtarma çalışmaları 16 saattir devam ediyor. Çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki ayrı deprem Adana’da şiddetli şekilde hissedildi. Yaşanan depremlerde 11 bina yıkıldı. Bu apartmanlardan biri de 14 katlı İhsan Bayram Sitesi oldu. Sitede yıkım olduktan hemen sonra arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Aradan geçen 16 saattir ekipler yağmura rağmen bir an olsun durmadan çalışmasına devam etti. Arama-kurtarma anları ise dron ile havadan görüntülendi. Apartmanda enkaz altında kalanların yakınları umutlu bekleyişi devam ediyor.