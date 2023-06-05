Yetimler Vakfı, Elazığ’da ev borcu olan iki yetim aileye altın yardımında bulundu
YETİMLER VAKFI ELAZIĞ ŞUBESİ, EV ALIP BORÇLU OLAN İKİ YETİM AİLEYE İKİŞER TAM ALTIN YARDIMINDA BULUNDU.
Haberde İnsan 05.06.2023, 11:45
Yetimler Vakfı Elazığ Şubesi ev alıp borçlu olan iki yetim aileye ikişer tam altın yardımında bulundu.
Yetimler Vakfı Elazığ Şubesi, merkez ve ilçelerinde yüzlerce ailenin çocuklarına düzenli burs verirken sürekli olarak gıda kolisi, giyim yardımı ve nakdi yardımlarda bulunuyor. Elazığ Yetimler Vakfı Şube Başkanı Mikail Bahçeci, ev aldıkları için zor durumda olan iki yetim aileye destek olmak için hayırseverlerin yardımı ile 4 tam aldıklarını, her bir aileye ikişer altın verdiklerini belirtti. Bahçeci, bu yetim ailelerin zor zamanında kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür etti.