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Yetim, öksüz ve kimsesizlerin iftar sofralarına misafir oluyorlar

Gaziantep’te bir araya gelen gençler, Ramazan ayını kimsesiz, yetim ve öksüz ailelerin sofrasında geçiriyor. Her akşam yoksul bir ailenin sofrasında iftar açtıklarını anlatan Kadir Yardım, “Amacımız ailelerin Ramazan’da rahat etmesi ve eksiksiz yaşayabilmesidir. Bizim tek derdimiz budur” dedi.

Haberde İnsan 11.04.2022, 12:49
Yetim, öksüz ve kimsesizlerin iftar sofralarına misafir oluyorlar

Gaziantep’te bir araya gelen gençler, Ramazan ayını kimsesiz, yetim ve öksüz ailelerin sofrasında geçiriyor. Her akşam yoksul bir ailenin sofrasında iftar açtıklarını anlatan Kadir Yardım, “Amacımız ailelerin Ramazan’da rahat etmesi ve eksiksiz yaşayabilmesidir. Bizim tek derdimiz budur” dedi.

Gaziantep’te ‘Gaziantep İyilik Hareketi’ adı altında bir araya gelen gençler, hayırseverlerden topladıkları yardımlar ile Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine uzanan bir el oluyor. İftarlarını kimsesiz ve yoksul ailelerin sofrasında onlarla birlikte açan gençler, Ramazan ayını onlarla birlikte yaşıyor. Ramazan ayının başından beri her gün bir ailenin sofrasına misafir olan gençler, yanlarında götürdükleri yemekle iftar sofrasını kendileri kuruyor. İftara gittikleri ailelere gıda paketi, nakdi yardım ve çocuklar için bayramlık yardımı da yapan gençler, 2 kızı ve bir oğluyla birlikte yaşayan İnci Subaşı’nın sofrasına konuk oldu. Eşinden ayrılan 2 çocuk annesinin iftar sofrasını şenlendiren gençler, iftarlarını aileyle birlikte açtı. Bayramlık hediye edilen çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, anne Subaşı sofralarına misafir olan gençlere yardımları için teşekkür etti.

“Amacımız ailelerin Ramazan’da rahat etmesi”

Gaziantep İyilik Hareketi’nin kurucusu Kadir Yardım, önceliklerinin yoksul, yetim ve öksüz aileler olduğunu söyledi. Ailelerin durumunu araştırıp evlerini ziyaret ettikten sonra ailelere gerekli yardımları yaptıklarını anlatan Yardım, Ramazan ayının başından beri her gün bir evde iftar açtıklarını belirtti. Ramazan ayı sonuna kadar bunu devam ettireceklerini söyleyen Yardım, “Özellikle et girmeyen evlere et götürüyoruz. Elimizden geldiği kadar muhtaç ve yoksul ailelerin kapısını çalacağız. Şu an gittiğimiz ailelere hem iftar yemeğini, hem gıda kolisini hem de çocuklar için bayramlık götürüyoruz. Ayrıca zarfın içerisinde zekat parası da veriyoruz. Amacımız ailelerin Ramazan’da rahat etmesi ve eksiksiz yaşayabilmesidir. Bizim tek derdimiz budur” dedi.

Ramazan ayında ailelerini bırakarak kimsesiz, yetim ve öksüzlerin sofrasına oturduklarını sözlerine ekleyen Yardım, “Onlarla birlikte iftar açıyoruz. Bizim için ailenin mutlu olması yeterlidir. Şu an Ramazan ayının başından beridir Gaziantep’te 280 aileye gıda kolisi dağıttık. Hala da istek ve talep var. Elimizden geldiği kadar yetişmeye çalışıyoruz. Hayırseverlerimizin destekleriyle girebildiğimiz, yetişebildiğimiz kadar aileye yetişiyoruz. Allah onlardan razı olsun. Her ay düzenli gıda kolisi, eğitim desteği sağladığımız aileler var” ifadelerini kullandı.

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