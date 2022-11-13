Yetim Ertuğrul’un sünnet hayali gerçek oldu

Kahramanmaraş’ta babasını kaybeden 4 yaşındaki Ertuğrul’un davullu zurnalı sünnet düğünü hayali gerçek oldu.

Kahramanmaraş’ta yaşayan 4 yaşındaki Ertuğrul Sezai, gittiği bir sünnet töreninde “Benim de keşke sünnet düğünüm yapılsaydı” dedi. Bunu duyan birkaç hayırsever, harekete geçerek minik Ertuğrul Sezai’ye sünnet töreni düzenlemeye koyuldu.

Ertuğrul’un hayalini gerçekleştiren hayırseverler, düzenledikleri sünnet organizasyonu ile minik Ertuğrul’un unutamayacağı bir sünnet töreni gerçekleştirdi.

Düzenlenen organizasyonda mutluluğu gözlerinden okunan Ertuğrul’un sünnet törenine katılan vatandaşlar hem eğlendi hem de Ertuğrul’a bir miktar para taktı.

Hayali gerçek olan Ertuğrul Sezai, “Herkes benim düğünüme geldiği için çok mutlu oldum teşekkür ediyorum. Sizin hepinizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Çocuğunun hayalinin gerçekleştiğini belirten anne Fatma Moğulkoç, “Herkesin ayağına sağlık. Bu organizasyonu yapan herkese teşekkür ediyorum. Çocuğumun hayali gerçekleştirildi ve bundan dolayı da herkesten Allah razı olsun” dedi.

Sünnet organizasyonunu düzenleyen Ayşegül Paksoy ise, “Daha önce Mine’nin hayalini gerçekleştirmiştik, şimdi de yetim bir evladımızın hayali olan sünnet kıyafeti giyip düğün organizasyonunu düzenledik. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.