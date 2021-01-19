Yetim çocuklar için yardım kampanyası

Suriye’nin İdlib kentinde 500 aileye her gün bin 500 ekmek dağıtımı yapılıyor.

Yurt içi ve yurt dışındaki yoksul ailelere yardım elini uzatan İmkander, “Suriyeli çocuklar üşümesin yetimler üşümesin” kampanyası kapsamında, Suriye’de mağdur durumda bulunan ailelere yardımlarını sürdürüyor. Dernek, İdlib’de yaşayan zor durumdaki ailelere her gün bin 500 ekmek dağıtıyor. Yetim çocuklara kışlık mont, bot, hırka, kazak ve eldiven dağıtmak istediklerini vurgulayan İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, hayırseverlerden daha fazla çocuğa ulaşmak için destek beklediklerini söyledi.

500 aileye bin 500 ekmek

İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, “Suriye’deki yetim çocuklarımıza kışlık mont, bot, hırka, kazak ve eldiven dağıtımı yapmak istiyoruz. Bunun için hayırseverlerin yardımlarını bekliyoruz. Suriyeli çocuklar üşümesin yetimler üşümesin kampanyamız kapsamında yardımlarımızı sürdüreceğiz. Günlük 500 aileye bin 500 ekmek dağıtımına başladık. Bu konuda bize 25 ton kömür 400 tane mont, 400 tane çizme, 300 tane kazak, 600 tane battaniye veren Süleyman beye teşekkür ederiz. Allah ondan razı olsun. Suriye’de bir çocuk aç kalırsa bunun hesabını veremeyiz. Onun için bütün Müslümanları buraya yardıma çağırıyorum” diye konuştu.