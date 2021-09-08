Son Dakika
Yeşilçam'ın efsane jönü Cüneyt Arkın 84'üncü yaşını kutladı
Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden Cüneyt Arkın, 84'üncü yaş gününü ailesiyle kutladı. ‘Kuruluş Osman’ dizisinde ‘Aksakallılar Heyeti’nin reisi rolüyle ekranlarda olan usta sanatçı sosyal medyadaki paylaşımında "Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak" ifadelerini kullandı.
Haberde İnsan 08.09.2021, 10:59
Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan, Yeşilçam'ın en cesur sahnelerine imza atan usta oyunucu, senarist, yapımcı ve yönetmen Cüneyt Arkın, 84 yaşına girdi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından doğum gününe özel bir de paylaşımda bulundu.
'Kara Murat' filmleri başta olmak üzere çok izlenen birçok projede yer alan Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır ile gelini ve torununun olduğu fotoğrafları paylaşarak, doğum gününü kutladı.
Geçtiğimiz yıl ATV'de yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan Arkın, paylaşımında "Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak" ifadelerini kullandı.