Yeşil sahalardan antikacı dükkanına

Samsun’un Bafra ilçesinde, uzun yıllar profesyonel futbol oynayan Hayrullah Yılmaz’ın küçük yaşta merak sardığı antika eşya sevdası, antikacı dükkanı açmasına neden oldu.

Uzun yıllar profesyonel olarak futbol oynayan ve bir süre de antrenörlük yapan Hayrullah Yılmaz’ın (54), yıllar içinde biriktirdiği antika eşyalar yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Açtığı dükkanda geçmişe dönük saatler, mobilyalar, kağıt paralar, evraklar, fermanlar, kitaplar, sandıklar ve birçok antika eşya bulunduran Yılmaz, zamanla kazandığı tecrübe ile 10 yıldır profesyonel olarak antika işiyle uğraşıyor.

Hayrullah Yılmaz, “Bu hastalık çocukluk damarımızdan kalan, futbol oynarken de ilgi duyduğum bir şey. Bunları zamanla biriktirdim. Futbolu bıraktıktan sonra çarşı esnafından birkaç arkadaş bunları sergileyelim diye ricada bulundu. Ben de elimde biriktirdiğim eserleri burada sergiledik. Geçmişe dönük saatler, mobilyalar, kağıt paralar, evraklar, fermanlar, kitaplar, sandıklar aklınıza ne gelirse onları biriktirdik. Seviyorum eskiyi. Geçmişi anlatan her şey bizim için değerlidir. Osmanlı gelinliği sandıktan çıktı. O da zamanın ipekten yapılmış kumaşları. İnsanların ustalığını zarafetini gösteren giysiler. Bafra’ya gelip gezmek isteyen yerli yabancı turistler müzeden sonra buraya geliyorlar. Geçmişi yad ediyorlar, heveslerini alıyorlar. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Futbolu bıraktıktan sonra hem antrenörlük, hem burası gidiyoruz böyle” şeklinde konuştu.