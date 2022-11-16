Yerli ve yabancı turistlerden Van kedilerine ilgi

Türkiye’de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Cana yakınlığı, beyaz kürkü, uzun ve kabarık kuyruğu ve farklı göz renkleriyle kentin en önemli değerleri arasında bulunan Van kedisine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Koruma altında oldukları mekanda özenle bakılan Van kedileri, kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin mutlaka uğradıkları yerlerin başında geliyor. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği merkezde, vatandaşlar bol bol fotoğraf çekiyor.

Van’ı çok sevdiklerini ve her fırsatta Van’a geldiklerini aktaran İranlı rehber, “Van’a alışveriş ve eğlenmek için geliyoruz. İranlılar Van’daki indirimleri çok seviyor” dedi.

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte Van kedilerini ziyaret ettiğini belirten Berre İdiz isimli öğrenci ise kedileri çok sevdiğini söyledi.

Tatillerini değerlendirmek üzere Bitlis’ten gelen vatandaşlar da, ilk defa gördükleri Van kedilerine hayran kaldıklarını belirttiler.