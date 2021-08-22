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Yerli ‘Marilyn Monroe’ çıldırdı

Yerli ‘Marilyn Monroe’ olarak tanınan Melek Karahan’ın, bu kez dilenci kıza vuramazsın diyen adama elindeki cismi fırlattığı anlar yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberde İnsan 22.08.2021, 16:34
Yerli ‘Marilyn Monroe’ çıldırdı

Yerli ‘Marilyn Monroe’ olarak tanınan Melek Karahan’ın, bu kez dilenci kıza vuramazsın diyen adama elindeki cismi fırlattığı anlar yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Melek Karahan’ın dükkanı önünde meydana geldi. Karahan geçtiğimiz günlerde dilenci kızı kaldırıp yere atmak suretiyle darp ettiği görüntülerin ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Dilenci kızı darp ettiği için tepki gösteren bir vatandaş ile Karahan arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmada Karahan’ın, ‘Sen dilenci kıza vuramazsın’ diyen vatandaşa elindeki cismi fırlattığı, yoldan geçen vatandaşların da cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntü ortaya çıktı.

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