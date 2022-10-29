Yerin 150 metre altında Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Çankırı’da, Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni kentteki turizm çalışmalarına farkındalık oluşturmak amacı ile yerin 150 metre altında bulunan ve Hititler döneminden beri tuz elde edilen Yer Altı Tuz Şehri’nde gerçekleştirildi.

Çankırı Valiliği tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Çankırı Yer Altı Tuz Şehri’nde “Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni” düzenlendi. Yerin 150 metre altında, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve eşi Melike Ayaz’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen kabul törenine çok sayıda davetli katıldı. Kamu görevlilerinden sivil toplum temsilcilerine, şehit aileleri ile gazilerden sporcu gençlere, askeri erkandan vatandaşlara, muhtarlardan öğrencilere, esnaflardan iş insanlarına kadar toplumun çok geniş kesimleri törende temsil edildi. Cumhuriyetin 99. yıl sevinci ve coşkusunun üst düzeyde yaşandığı programda, Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyeleri ve Çankırı TOBB Fen Lisesi öğrencisi tarafından misafirlere müzik dinletisi sunuldu.

Alışılagelmiş mekanların dışında farklı bir konseptle gerçekleştirilen törene katılan davetliler, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğin kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu belirtti. Törene katılanları mağara girişinde tek karşılayan ve tüm masaları gezerek davetlilerle sohbet eden Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve eşi Melike Ayaz, bu özel gün anısına misafirlerle fotoğraf çektirdi.

“Burası şehrimizin en önemli turistik değeri”

Törende konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, farklı bir ortamda Cumhuriyet resepsiyonunu düzenledikleri için heyecanlı olduklarını belirterek, “Cumhuriyet resepsiyonunu Çankırı’mızın en önemli turizm değeri olan Yer Altı Tuz Şehri’nde yapmak istedik. Burası şehrimizin en önemli turistik değeri. Böyle anlamlı bir günde burada bulunmaktan hem ben hem de misafirlerimiz memnun. Yer Altı Tuz Şehri’mizin tanıtımına katkıda bulunup, bu mekanı böyle etkinliklerle daha iyi bir şekilde değerlendirelim istedik. Misafirlerimiz oluşan atmosferden memnun. Biraz hazırlık sürecinde tereddütlerimiz oldu ama arkadaşlarımızın gayretleri oluşan ortamdan çok memnunuz. Resepsiyon için şehirdeki en uygun yeri seçtiğimizi düşünüyoruz. Milletimiz için çok önemli bir gün. Burası da şehrimiz için çok önemli bir yer. İkisini buluşturmuş olduk” dedi.