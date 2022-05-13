Yenişehir’i 4 ayda 28 bin yolcu kullandı

Yenişehir Havalimanı’nı 4 ayda 27 bin 596 yolcu kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Havalimanı’nın 2022 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Bursa Yenişehir Havalimanı’nda nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 6 bin 306 oldu. Nisan ayında, Bursa Yenişehir Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 1.794, dış hatlarda 5 olmak üzere toplamda 1.799’a ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise nisan ayında toplamda 54 ton oldu.

Öte yandan 4 aylık (Ocak-nisan) dönemde ise Bursa Yenişehir Havalimanı’nda yolcu trafiği 28 bin 596, uçak trafiği 4.729, yük trafiği ise (kargo+posta+bagaj) 280 ton olarak gerçekleşti.