Yenişehir’de kurtuluş etkinlikleri mevlidi şerif okunmasıyla başladı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinin kurtuluşunun 100. yılı etkinliği ve 7. Uluslararası Altın Biber Festivali mevlidi şerif okunmasıyla başladı.

Yenişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü münasebetiyle Hatuniye Camii’nde Şehit ve Gaziler için mevlit okutuldu. Akşam namazını müteakiben Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Atatürk ve silah arkadaşları ile şehit düşenler için okutulan mevlidi şerif programına Belediye Başkanı Davut Aydın, AK Parti Yenişehir ilçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, MHP Başkanvekili Fuat Yaman parti yöneticileri, oda ve STK başkanları, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Yenişehir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinliği başlangıcında mevlidi şerif ve ilahiler okunarak şehitlerimizin ruhlarına dualar edildi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, hayatta kalan gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Bugünden itibaren dolu dolu geçecek festivalimize tüm halkımız davetlidir” diye konuştu.