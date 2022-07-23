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Yenişehir’de çocuklar ve gençlere spor, eğlence ve eğitim hizmetleri ücretsiz

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde belediye tarafından çocuklar ve gençlere bütün eğitim ve kurslar ücretsiz olarak veriliyor.

Haberde İnsan 23.07.2022, 13:05
Yenişehir’de çocuklar ve gençlere spor, eğlence ve eğitim hizmetleri ücretsiz

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde belediye tarafından çocuklar ve gençlere bütün eğitim ve kurslar ücretsiz olarak veriliyor.

Yenişehir Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda eğitim gören çocuklar sertifikalarına kavuştu.

Belediye Başkanı Davut Aydın, “Yenişehir Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda eğitim gören yaşları 7-13 arasında değişen 240 kursiyer, 4 haftalık eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Bu sertifikalar çocukların 1 aylık eğitiminin ürünü. Yüzmeyi bilen çocuklar kendini geliştirirken; bilmeyen çocuklar da yüzmeyi öğreniyor. Yüzme eğitiminin tamamlayan çocuklarımızı tebrik ederim” diye konuştu.

Başkan Aydın, “ 600’ün üzerinde çocuğumuz Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda eğitim görecek. Bu hizmetimizin dışındaki spor tesislerimizdeki bütün eğitim ve kurslar ücretsizdir” dedi.

İlçede belediye bünyesindeki tesislerde eğlence, kültürel faaliyetler, eğitim ve spor etkinliklerinden gençler ve çocuklardan ücret alınmıyor.

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