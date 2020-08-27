Yenişehir Belediyesi trafik yoğunluğunu azaltmak için harekete geçti

Yenişehir Belediyesi, ilçede trafiğin en yoğun olduğu bölgelerde kazaları azaltmak için kavşak ve sinyalizasyon sistemi çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Davut Aydın, trafik yoğunluğunu azaltmak ve kazaların önüne geçebilmek maksadıyla yapılan kavşak ve sinyalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Davut Aydın, “Trafik yoğunluğunu azaltmak ve muhtemel kazaların önüne geçebilmek için Adnan Menderes ve Atatürk Caddeleri ile Güldeste, Hanlık ve İznik Caddeleri arasında kavşak ve sinyalizasyon sistemi yapım çalışmalarımız başladı. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ve ilçemizin iki büyük mahallesini ana caddeye bağlayan kavşaklarımızda yıllardır pek çok kaza yaşandı. Bu kazaların bir an önce önüne geçebilmek maksadıyla Adnan Menderes ve Atatürk Caddelerinin kesiştiği nokta ile Güldeste, Hanlık ve İznik Caddelerinin kesiştiği noktaya kavşak ve sinyalizasyon sistemi yapım çalışması başlatılması için çalışmalar başladı” diye konuştu.

Başkan Aydın, “Her zaman ilçemizin yanında olan birçok hizmetin ilçemize kazandırılmasına destek sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a ve ekip çalışanlarına katkıları için teşekkür ediyorum” dedi.