Yenişehir Belediye Başkanı Aydın’dan Roman Mahallesi’nde iftar

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde belediyenin verdiği iftar yemeği bu yıl Roman mahallesinde düzenlendi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın Dünya Romanlar günü vesilesiyle Roman vatandaşlara iftar yemeği verdi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Manevi duyguların yoğunlaştığı, insanlar arasında kardeşliğin pekiştiği, hoşgörü ve dayanışmanın en üst düzeye ulaştığı Ramazan’da Tabakhane ve Yılmaz Mahallesindeki vatandaşlarımızla iftar yemeğinde bir araya geldik. Biz hep biriz aynı havayı soluyoruz. Bu vesileyle Dünya Romanlar Gününü kutluyorum “ diye konuştu.

Yenişehir Romanlar Derneği Başkan Yardımcısı Erhan Altınsoy, “ Dünya Romanlar günümüzü kutlayarak bizlerle iftar yemeğinde bir araya gelen belediye başkanımız Davut Aydın’a teşekkür ediyoruz” dedi.