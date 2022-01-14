‘Yenidoğan’a tâziye evi

Gürsu Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi’nde hayata geçirdiği tâziye evini hizmete açtı.

Yenidoğan Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve Otoparkı’nın bulunduğu alana yapılan 100 metrekarelik tâziye evi, 400 bin liraya mâl oldu.

“Tâziye geleneğini yaşatacak evimiz hemşehrilerimize hayırlı olsun” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Talep üzerine oluşturduğumuz tâziye evimizle, yakınlarını ebedî yolculuğuna uğurlayacak olan aileler acılarını paylaşarak hafifletecek, ziyaretçilerini ağırlayabilecekler. Böyle bir mekânı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olduk. Böylece Yenidoğan’lı hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözümüzü daha hayata geçirmiş olmanın huzurunu yaşıyoruz” dedi.

Yenidoğan Mahallesi Tâziye Evi, Ak Parti Bursa milletvekilleri Müfit Aydın, Refik Özen, Atilla Ödünç, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, İlçe Müftüsü Mehmet Köktaş, Bursa ve Gürsu protokolü ve vatandaşların iştirâkiyle açıldı.