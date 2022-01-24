Yeni yuvalarına kavuşan deprem mağdurları: “Evler 5 yıldızlı otel gibi”

Elazığ depreminin ikinci yıldönümünde deprem mağdurları, yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Hak sahiplerinden Cemil Döndü, “Evleri görüyorsunuz 5 yıldızlı otel gibi” dedi.

Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan ve tüm Doğu Anadolu Bölgesi’nde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin acıları sarılmaya devam ediliyor. Depremin ikinci yıldönümünde Elazığ’da 10 milyar liraya mal olan deprem konutlarının yüzde 90’ı tamamlandı. Tüm deprem konutlarının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanırken, yeni yuvalarına kavuşan hak sahibi vatandaşlar yeni evlerinden memnun olduklarını dile getirdi.

TOKİ 4 No’lu Uygulama Şube Müdürü Taşkın Çalık, depremin hemen ardından hasar tespit çalışmalarına başlanıldığını ve 24 bin 537 adet konutun yapımının planlandığını belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 14 Şubat 2021’de ilk konutun ihalesinin yapılarak konut üretimine başlanıldığını aktaran Çalık, “Depremin birinci yılında 8 bin adet konutun üretimi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Bugün itibarıyla depremin ikinci yılında devletimizin tüm kurumlarının özverili çalışmasıyla hep birlikte 18 bin 530 adet konut tamamlanarak hazır hale getirildi. Elazığ depremi sonrasında yaklaşık 10 milyar liralık yatırım bedeliyle 14 farklı merkez mahallede, 6 farklı ilçede konutların ve sosyal donatıların üretimine başlanıldı. 16 adet okuldan 7 tanesi tamamlanarak Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. 6 adet hasarlı okulun yıkımı yapılarak daha güvenli, daha sağlıklı okullar yapıldı” diye konuştu.

Elazığ’da yapımı devam eden konutlardan 6 bin 565’inin kentsel dönüşüm kapsamında tamamlandığını söyleyen Çalık, “Bunlardan 15 bin 280 adeti afet konutu, bunların içerisinde 3 bin 375 adeti köy evi olarak planlandı ve yapımı devam ediyor. Bin 164’ü ise sosyal konut olarak üretimine devam ediliyor. Elazığ genelinde yapımına başlanılan ve devam edilen konut üretiminin yüzde 90’ı tamamlandı. Bu yıl içerisinde de geriye kalacak olan inşaat imalatlarının tamamının bitirilmesi planlanıyor” açıklamasında bulundu.

Bin 352 iş yerinden 884’ünün tamamlandığını ve hak sahiplerine teslimlerinin başlandığını aktaran Çalık, 12 camiden 9’unun tamamlanarak İl Müftülüğüne teslim edildiğini de açıkladı.

Yeni evlerine kavuşan deprem mağdurlarının yüzü gülüyor

Kura sonucunda kendisine ev çıktığını ve eve bakmak için geldiğini söyleyen deprem mağdurlarından Cemil Döndü, “Her şey çok güzel oldu. İnşallah vatandaşlarımız da memnun olur. Evleri görüyorsunuz zaten, 5 yıldızlı otel gibi. Memnun olduk. Allah devletimizin eksikliğini vermesin” dedi.

Deprem mağduru Mustafa Özdemir ise, “Bu mahallenin çocuğuyum. Burada doğdum büyüdüm. Kentsel dönüşümden dolayı hak sahibi oldum burada. Gerçekten evleri çok güzel yaptılar. İşçilik olsun, sağlamlık olsun evlerimiz çok güzel. Önceden gerçekten mahallemizde harabe evler vardı. Şu an çok güzel evler yapıldı. Yaşanabilir bir park olsun, basketbol sahaları, spor tesisleri olsun her türlü tesisler yapılıyor. Allah razı olsun devletimizden” diye konuştu.

Zülfü Çakmak ise çok mutlu ve sevinçli olduklarını belirterek, "Konuşamıyorum mutluluktan. Çok büyük bir deprem olmuştu ve evimiz komple yıkıldı. Allah razı olsun devletimizden. Geldiler ve gereken yardımı yaptılar. Evimizi birazdan göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Güvenli yapılarda ikamet etmedikleri belirlenerek güvenli yapılara kavuşturulan 100 binin üzerinde vatandaş, Elazığ nüfusunun dörtte birine tekabül ediyor.