Yeni yılın ilk meclisi yapıldı

İnegöl Belediye Meclisi, 2022 yılının ilk toplantısını yaptı.

Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılan toplantıda, 13 gündem maddesi ile takrir maddeleri görüşüldü. 2022 yılının ilk meclisinin açılışında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, 2021 yılının geride kaldığını ifade etti. Başkan Taban, “Acısıyla ve tatlısıyla bir yılı geride bıraktık. 2022 yılında dolu dolu çalışmalarımız olacak. Aynı zamanda 2022 yılı İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü” dedi.

Başkan Taban, belediyenin Sayıştay denetiminden geçtiğini de belirterek denetimde herhangi sıkıntı olmadığını meclis üyelerine aktardı. Başkan Taban’ın konuşması sonrası devam eden meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Meclisin 6’ncı maddesinde tarımsal alanlara tarımsal amaçlı yapıların yapılması konusu görüşüldü. Tarımsal alanda amacı dışında yapılan ve ticari işletme ile imalathane olarak faaliyet gösterilmesinin önüne geçilmesi için tarımsal alanlarda tarımsal depo yapılmasının yasaklanması, soğuk hava deposu gibi işletmelerin ilgili kurumların olurlarıyla yapılmasına karar verildi. Madde, oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıda Denetim Komisyonu üye sayısı belirlenerek üye seçimi yapıldı. Kapalı oyla yapılan seçim sonucunda, denetim komisyonuna; Kemal Kaya, Abdullah Akşeker, Yunus Keser, Regaip Korkmaz ve Mevlüt Akbay seçildi.