Yeni yılın ilk günü dünyaca ünlü sahilde yoğunluk

2022 yılının ilik gününde Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk gözlemlendi.

Turizm kenti Antalya, aşır yağış ve fırtına uyarısı nedeniyle verilen kırmızı kod uyarısının ardından 2021 yılının son gününü kapalı bir havada geçirdi. Fırtınanın en etkili olduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dev dalgaların sahili aşındırdığı görüldü. 2022 yılının ilk gününde güneşli havayı görenlerin adresi sahil oldu. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu kentte, sahile gelen vatandaşların büyük çoğunluğunun yürüyüş yapmayı tercih ettiği görüldü. Kumsala inenler ise kahvaltı yaptı, güneşlendi, dalgalara karşı öz çekim yaptı. Kıyı bandındaki otellerde kalan turistlerden bazıları ise hem güneşlendi, Akdeniz’in mavi sularında kulaç attı. Boğaçayı’nın taşıdığı ağaç ve dal parçalarının ise sahilde kirlilik oluşturduğu görüldü.

Sahilde vakit geçirenler, yürüyenler ve yüzenler havadan da görüntülendi.

Sahilde yürüyüş yapanlardan Kalender Yılmaz, iki gün Antalya’da fırtına nedeniyle bayağı mağdur olduk, işyerimi, binamızı su bastı. Ama bugün güneşli bir güne uyandık. Yeni yıla çok güzel bir günle girdik, umarım tüm yıl böyle geçer. Antalya halkının ve insanlık aleminin yeni yılını kutluyorum. Şuan güneş var, denize giren bile var. Bu kentte yaşadığımız için mutluyuz. 35 yıldır Fransa’da yaşadım, şimdi kentimizin tadını çıkarıyoruz” dedi.