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Yeni yıla bank üstünde yatarak girmişti
Bursa’da yılbaşı gecesini bir parkın bankında uyuyarak karşılayan Ayşegül Dışbudak, bu sefer de yağan sağanak yağmurun altında sığındığı otobüs durağında görüntülendi.
Haberde İnsan 14.01.2021, 12:51
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Bursa’da yılbaşı gecesini bir parkın bankında uyuyarak karşılayan Ayşegül Dışbudak, bu sefer de yağan sağanak yağmurun altında sığındığı otobüs durağında görüntülendi.
Soğuk ve yağmurlu havada ayağındaki terlikler ve üzerindeki battaniye ile görüntülenen 30 yaşındaki kadının gazetecilerle yaptığı sohbeti ise yürekleri burktu.Kendisine ikram edilen yiyecekleri geri çevirmeyen genç kadının zorlu hayat mücadelesi ve umut dolu mesajları etrafındaki herkese duygu dolu anlar yaşattı.
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