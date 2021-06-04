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Yeni yerleşim yerleri asfaltlanıyor

Mudanya Belediyesi, kırsal mahallelerde parke ve kaldırım çalışmalarının tamamlandığı yeni yerleşim yerlerinin yollarını asfaltlıyor.

Haberde İnsan 04.06.2021, 14:32
Yeni yerleşim yerleri asfaltlanıyor

Mudanya Belediyesi, kırsal mahallelerde parke ve kaldırım çalışmalarının tamamlandığı yeni yerleşim yerlerinin yollarını asfaltlıyor.

Mudanya genelinde asfalt, kaldırım, beton parke döşeme çalışmalarını plânlanan program dâhilinde yürüten Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarına ağırlık verdi. Bademli Mahallesi Rehber Caddesi ve 9. Has Sokak’ta yaklaşık bin ton asfalt kaplaması gerçekleştirildi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçenin dört bir yanına hizmet götürdüklerini belirterek, “Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt çalışmalarımız hız kazandı. Mudanyalı hemşehrilerimizin, daha mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla, gerek kırsal alanlarda gerekse merkez mahallelerde ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor” diye konuştu.
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