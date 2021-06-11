Yeni kasaplar sertifikalarını aldı

İnegöl Belediyesi’nin Küçükbaş Hayvan Damızlık Yetiştiricileri Derneği ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile 6 bölgede düzenleyeceği kurban kesimi kursunun ilki İsaören Mahallesinde yapıldı. 22 saatlik kursu tamamlayan 47 kursiyer törenle sertifikalarını aldı.

İnegöl Belediyesi, her yıl kurban bayramı öncesi İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Yetiştiricileri Derneği ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açtığı kurban kesim kursu bu sene 6 farklı bölgede gerçekleştiriyor. İlki İsaören Mahallesinde yapılan kursa burada 47 kişi katıldı. 22 saatlik kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı. Kursun kurban bayramına kadar Cerrah, Kurşunlu, Çitli, Alanyurt ve merkezde İnegöl Halk Eğitim Merkezi olmak üzere 5 bölgede daha yapılacağı ifade edildi.

Sertifika töreninde konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Hayat boyu öğrenme arzusu devam ediyor. Bunun için STK’larımız, okullarımız, kurslarımız var. Bununla ilgili yeter ki yeni bir şey öğrenme çabası içerisinde olan insanlar olsun. Ben kursa katılan herkesi takdir ediyorum. Bilmediğimiz çok şey olabilir, ama öğrenmek için bir mâni yok. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.