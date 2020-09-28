Yeni evlenecek çift, 17 bin liralık takı dolu çantayı takside unuttu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde taksicilik yapan Olcay Tursun, aracında yeni evlenecek çift tarafından unutulan ve içerisinde yaklaşık 17 bin TL’lik takı bulunan çantayı sahiplerine teslim ederek, örnek bir davranışa imza attı.

Olay, 25 Eylül Cuma günü meydana geldi. Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Şerefiye Taksi Durağında çalışan Olcay Tursun isimli taksi şoförünün aracına iki kadın ve bir erkek bindi. Taksiye binen yolcular gidecekleri yere vardıktan sonra içi takı dolu çantayı araçta unutarak taksiden indi. Kişiler araçtan indikten 5 dakika sonra, Tursun’a ulaşarak araçta içi takı dolu bir çanta unuttuklarını söylediler. Çantanın araçta olduğunu fark eden şoför Tursun, hiç vakit kaybetmeden tekrardan müşterilerin indiği adrese yöneldi. İçerisinde yaklaşık 17 bin TL’lik takı bulunan çantanın yeni evlenecekleri öğrenilen bir çifte ait olduğu öğrenildi. Çantayı teslim alan çift mutluluklarını ifade ederek, taksi şoförü Olcay Tursun’a teşekkür ettiler.



"Çok korkmuşlardı, altınları teslim ettiğimde mutlu oldular"

Olayı anlatan taksi şoförü Olcay Tursun, “Durakta sıradaydım, ilk sıradaki araba bendim. İki bayan ve bir erkek bindi aracıma, Yazlık Mahallesi’ne gittik. Yolda giderken ben kendi şahsi kartımı verdim, yolcu indirdikten 5 dakika sonra telefonum çaldı. Aracımda altın unuttuklarını söylediler. Altınların nerede olduğunu sordum ve arkada olduğunu belirttiler, döndüm ve baktığım zaman çantayı arka tarafta gördüm. Daha sonrasında tekrar arayarak altınların aracımda olduğunu ve 5 dakika içerisinde yanlarına gideceğimi söyledim. 17 bin TL’lik altın varmış içerisinde çantanın. 5 dakika içerisinde altınları ulaştırdık sahibine. Altınların sahibi teşekkür etti ve ben de onlara daha dikkatli olmalarını söyledim. Yeni evleniyorlarmış, kafaları dalgınmış o şekilde söylediler bana. Yeni evlenecek olan bir çiftin altınları bunlar. Altınları teslim ettiğimde çok mutlu oldular ve zaten çok korkmuşlar gittiğimde hepsinin renkleri değişmişti adeta. Telefonda bile sesleri titriyordu bana konuşurken. Durağa yakındım, dönüş yolundaydım aradıklarında ve Allah’tan arabaya farklı bir müşteri almamıştım, binip alıp götürse altınlar gitti yani ve ondan sonra benim de yapacak bir şeyim kalmazdı. Her zaman dikkatli olunması lazım basit bir şey değil, 17 bin lira az bir para değil. Bütün taksicilerimizden bu şekilde örnek hareketler bekliyoruz” dedi.