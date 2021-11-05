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“Futbolda Şike Kumpası” davası olarak bilinen soruşturma ve kovuşturmada usul ve yasaya aykırı işlemler yaptıkları gerekçesiyle haklarında inceleme başlatılan 38 hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilerin değişen oranlarda hapi
Yeni doğan bebek gözlerini davulla açtı
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde özel bir hastanede dünyaya gelen bebek, asmalı davul sesi ile karşılandı.
Haberde İnsan 05.11.2021, 12:03
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde özel bir hastanede dünyaya gelen bebek, asmalı davul sesi ile karşılandı.
Daha önce paraşütle gökyüzünde ve denizin altında davul çalan Asmalı Davul Virtüözü Ahmet Çelik, bu seferde yeni doğan bebeğin ailesini kıramadı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan özel bir hastanede yeni doğan bebeğin odasına davuluyla gelen Çelik, bebeğe kısa bir süre kulakları rahatsız etmeyecek şekilde davul çaldı. Davul ile karşılanan bebek Trakya ezgileriyle tanışmış oldu.