Yeni doğan bebek gözlerini davulla açtı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde özel bir hastanede dünyaya gelen bebek, asmalı davul sesi ile karşılandı.

Daha önce paraşütle gökyüzünde ve denizin altında davul çalan Asmalı Davul Virtüözü Ahmet Çelik, bu seferde yeni doğan bebeğin ailesini kıramadı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan özel bir hastanede yeni doğan bebeğin odasına davuluyla gelen Çelik, bebeğe kısa bir süre kulakları rahatsız etmeyecek şekilde davul çaldı. Davul ile karşılanan bebek Trakya ezgileriyle tanışmış oldu.