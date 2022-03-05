Yeni aşevi İpsala ve köylerine hizmet verecek

Edirne’nin İpsala ilçesinde kaymakamlık bünyesinde kurulan yeni aşevi çalışmalarında sona gelindi.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür V. Birsen Kötülüketmez ile birlikte yapım çalışmasında sona gelinen yeni aşevini ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Ekrem Güngör, aşeviyle ilgili yaptığı açıklamada, “Özellikle tek başına yaşayan yemek yapamayacak kadar yaşlı, engelli, hasta ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın hanelerine sıcak yemek ulaştıracağız. İmam Hatip lisemiz bahçesinde aşevi kurulmasına müsait olan binamızda tadilatlarımız bitti. İhtiyaç duyulan gerekli donanımlar sağlandı, Aşevimiz sıcak yemek pişirilecek hale getirildi.Aşevimizde pişirilen yemeklerimiz, Valilik tarafından Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfına hibe edilen araç ile hem ilçe merkezi hem beldelerimiz hem de köylerimizde ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza hızlı ve seri bir şekilde ulaştırılacaktır. İnanıyoruz ki bu güzel projeye İpsalalı Kıymetli hemşerilerimiz de sahip çıkarak yürekten destek verecektir” dedi.

Kaymakam Güngör, “Bu anlamlı projeye destek veren her aşamasıyla yakından ilgilenen başta Valimiz Ekrem Canalp’a olmak üzere, emek sarf eden daire amirlerimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ederiz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.