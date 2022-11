Yemek yerken, çök kapan tutun tatbikatına katıldılar

Ülke genelinde gerçekleştirilen "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatına Düzce’de bir lokantada yemek yiyen vatandaşlar da katılarak farkındalık oluşturdu.

Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ülke genelinde "çök kapan tutun2 tatbikatı gerçekleştirildi. Saatler 18.57’yi gösterdiği anda sirenler bu sefer tatbikat için çaldı. Bu esnada Düzce’de bir restoranda tatbikat için hoparlörlerinden siren çalarak müşterileri ile birlikte çök-kapan-tutun tatbikatını gerçekleştirdi. 1 dakika boyunca yemek yedikleri masaların altına çökerek tatbikata katılan müşteriler dikkat çekti. İşletme sahibi Melih Kılıç, tatbikata destek verdiklerinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "12 Kasım 1999 Düzce depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, geride kalanlara ise sabırlar diliyoruz. Türkiye genelinde gerçekleştirilen çök-kapan-tutun tatbikatına personel ve müşteriler ile birlikte uyum sağladık. Bu gibi tatbikatlara uyum sağlamamız çok faydalı olacaktır. Çünkü deprem her an her dakika gelebilir. Bu gibi tatbikatların devam etmesi ve vatandaşların uyum sağlaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.